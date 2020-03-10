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Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину разрабатывать нефть на северо-востоке Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что неоднократно предлагал Путину заняться добычей нефти на северо-востоке Сирии. Кроме того, Анкара может рассмотреть возможность подобной сделки с американскими властями.

Как передают иностранные СМИ, Реджеп Эрдоган обсуждал с Владимиром Путиным необходимость восстановить экономический сектор Сирии при помощи нефти, которая сейчас находится в распоряжении боевиков на северо-востоке государства. Российский лидер не дал окончательного ответа по этому поводу. Эрдоган утверждает, что в сирийском городе Эль-Камышлы есть запасы нефтепродуктов низкого качества, которые необходимо привести в хорошее состояние для "единства страны".

По словам политика, на эти месторождения "есть планы у РФ", а на скважины в Дейр-эз-Зоре у США. Поэтому президент выразил готовность сделать аналогичное предложение Дональду Трампу в том случае, если на это согласится Россия. Стоит отметить, что хотя в Вашингтоне заявляли о выводе военных из зоны проведения операции на севере Сирии, американские власти планируют сохранить контроль над нефтяными месторождениями

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:15

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