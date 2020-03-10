В Сети появилось новое видео со съемочной площадки “Сватов” с Николаем Добрыниным





На кадрах запечатлено, как Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя Буханкина в “Сватах”, вел непринужденную беседу с подрастающим сыном Андрея Яковлева. Разговор произошел прямо у режиссерского кресла. Актер поинтересовался выбором профессии ребенка, который признался, что мечтает пойти по стопам отца. На видео заметно, что артист находится на улице в мороз, а сын Яковлева одет в теплую куртку. В руках он держит режиссерскую хлопушку, на которой отмечается, что съемка велась 11 февраля, а актеры работали над 14 серией.Известно, что зимние серии “Сватов-7” снимались в Беларуси. Рабочий процесс над сериалом продолжится летом.