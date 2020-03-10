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В Египте обнаружили ритуальный тайник фараона Тутмоса II

В Египте археологи из Польши во время проведения раскопок возле известного храма Хатшепсут обнаружили ритуальный тайник Тутмоса II. Ученые предполагают, что каменный сундук, возраст которого примерно 3,5 тысяч лет, принадлежал фараону из—за упоминания его имени.



Археологи вели раскопки на берегу Нила, недалеко от Долины Царей. По словам Анджея Нивински, руководителя данного проекта, тайник был хорошо замаскирован и с первого взгляда напоминал каменный блок. Длина найденной коробки около 40 сантиметров. Археологи вскрыли сундук и нашли там ритуальные предметы. В льняные свертки были завернуты скелет гуся и его яйца. Кроме этого, в тайнике был деревянный ящик небольшого размера, в котором обнаружили яйцо ибиса. Кроме этого, в скале был спрятан сверток, в котором хранилась статуэтка с иероглифами, выполненная из фаянса. На ней упоминалось имя фараона Тутмоса II.

Археологи убеждены, что тайник намекает на близкое расположение усыпальницы самого египетского правителя. Согласно различным историческим источникам, Тутмос II был на троне от 3 до 13 лет.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:16

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