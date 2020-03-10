Дуэйн Джонсон в роли «Черного Адама» готовиться к революции в киновселенной

Американский рестлер и киноактер, также известный под псевдонимом «Скала» (The Rock) сыграет главного персонажа в киноленте «Черный Адам», основанный на одноимённых комиксах издательства DC Comics. Режиссером фильма является Жауме Кольет-Серра, который уже успел поработать с Дуэйном Джонсоном над проектом «Круиз по джунглям». Премьера ожидается 22 декабря 2021 года, но, по словам 47-летнего спортсмена, он уже начал подготовку к «революции».В своей опубликованной записи Дуэйн Джонсон сообщает, что съемки в сольном фильме буквально его изматывают не только эмоционально, но и физически. В тоже время кинопроект «полон страсти» и оправдывает любые жертвы с его стороны. Несмотря на то, что Черный Адам выступает в роли главного вселенского злодея, обладающего суперспособностями для уничтожения врагов, американский актер прилагает все усилия, чтобы максимально перевоплотится в персонажа.Поклонники рестлера оставили многочисленные комментарии под атмосферным постом, с нетерпением ожидая предстоящую премьеру от Marvel.