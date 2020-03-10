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«Не переживайте»: Яна Рудковская рассказала о своем самочувствии и карантине

Яна Рудковская рассказала, как ей живется в добровольном карантине и о своем самочувствии. Как оказалось, единственное на что может пожаловаться знаменитость, так это частые звонки представителей СМИ.
«Не переживайте»: Яна Рудковская рассказала о своем самочувствии и карантине

После того, как Яна Рудковская вернулась из Франции, она приняла решение отправиться на добровольный карантин во избежание негативных последствий поездки. Так как в СМИ сейчас то и дело появляются публикации о вспышках коронавируса в странах Европы, знаменитость не стала рисковать здоровьем друзей и близких, закрывшись дома на время инкубационного периода вируса. Из-за пребывания в одиночестве продюсер Димы Билана была вынуждена перенести празднование собственного юбилея, а также отложить на неопределенный срок ранее запланированный отпуск с семьей.

Однако то, что Рудковская на карантине, не говорит о ее бездействии: супруга знаменитого фигуриста продолжает работать удаленно, много времени уделяет спорту, а также чтению полезной литературы. Продюсер отметила, что чувствует себя прекрасно, но при этом не забывает о «мерах правильной гигиены» и следует всем рекомендациям врачей. Телеведущая регулярно проветривает помещение, пользуется отдельным набором посуды, несколько раз в день измеряет температуру и дезинфицирует руки.

Единственное, на что жалуется Яна Рудковская, находясь постоянно дома, так это донимающие ее частые звонки представителей СМИ. Журналисты звонят только по одному поводу - чтобы справиться о самочувствии знаменитости.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:54

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