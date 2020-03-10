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Десятки приложений VPN и блокировщики рекламы тайно собирают данные пользователей

Десятки приложений VPN и блокировщиков рекламы тайно собирают пользовательские данные. Результаты собственного расследования предоставили сотрудники издания BuzzFeed.
Десятки приложений VPN и блокировщики рекламы тайно собирают данные пользователей

Результаты проведенного анализа показали, что после загрузки приложения предлагают установить корневой сертификат, который позволяет владельцу ПО получать доступ ко всему трафику смартфона. Под подозрение попали как минимум 20 сервисов от компании Sensor Tower, который выпускались с 2015 года. Некоторыми из них можно пользоваться бесплатно. Все программы функционируют как на Android, так и на iOS, а из официального магазина Google Play они были скачаны более 35 млн раз. В результате цифрового расследования некоторые из них были удалены из App Store, а компании Google и Apple продолжают изучать продукты на предмет соответсвия правилам.

Глава отдела мобильных расследований Sensor Tower Ренди Нельсон заявил, что приложения не собирают личные данные, которые могли бы указать на личность пользователя. Он подчеркнул, что компания заинтересована в исключительно анонимной аналитической информации.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:49

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