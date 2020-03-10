АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Дмитрий Песков: В экономике РФ есть запас прочности, чтобы пережить обвал рубля и нефти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в российской экономике есть запас прочности, чтобы пережить волатильность на рынке нефти. По его словам, обвал рубля, произошедший на фоне несостоявшейся сделки с OPEC, и колебания финансовых показателей будут продолжаться еще какое-то время.
Дмитрий Песков: В экономике РФ есть запас прочности, чтобы пережить обвал рубля и нефти

На вопрос журналистов о том, насколько критична сложившаяся ситуация для экономики, государственный деятель сообщил о том, что волатильность на рынке нефти была прогнозируема, потому Владимир Путин заранее предусмотрел, так называемый, запас прочности для компенсации временной нестабильности.

Кроме того, сокращение спроса на нефтепродукты считаются «объективной динамикой», которая была зафиксирована еще в середине прошлого года. Дмитрий Песков не утверждает будто ситуация не повлечет последствий. Факт влияния обвала цен и вследствие рубля, однозначно негативно влияет на экономику страны, однако такая ситуация была ожидаема, потому чиновники смогут ее стабилизировать в ближайшем будущем.

На вопрос, сможет ли Россия договориться с Саудовской Аравией для обсуждения вопроса о нефти, Дмитрий Песков и министр энергетики Александр Новак сообщили, что такой вариант имеет место быть.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт Руслан Громов рассказал о модных трендах весны-лета 2020…
Появились предполагаемые изображения Samsung Galaxy Note…
Медики рассказали о втором излечившемся от ВИЧ пациенте Адаме…
В Сети опубликовали подробности новой версии iOS…
Кинокомпания Disney отказалась от работы над сериалом по вселенной…
Учёные назвали опасные последствия нарушения сна у…
В картине «Тор 4: Любовь и гром» могут появиться герои из «Стражей…
Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний…
Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину разрабатывать нефть на северо-востоке…
В Сети появилось новое видео со съемочной площадки “Сватов” с Николаем…
Дуэйн Джонсон в роли «Черного Адама» готовиться к революции в…
Вокалист группы Little Big Антон Лиссов женился на…
«Не переживайте»: Яна Рудковская рассказала о своем самочувствии и…
Десятки приложений VPN и блокировщики рекламы тайно собирают данные…
«Чеширский кот»: Пирс Морган высказался о Меган…
Владимир Путин оценил шансы на свое президентство после 2024…
Дмитрий Песков: В экономике РФ есть запас прочности, чтобы пережить обвал рубля и…
Анна Заворотнюк объяснила, почему родные молчат о болезни…
Эксперт Алексей Лукацкий рассказал об уязвимых для интернет-аферистов категориях…
В Египте обнаружили ритуальный тайник фараона Тутмоса…
Раскрыта дата старта продаж и стоимость 75-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 5…
В Санкт-Петербурге удалось спасти 8 новорожденных…
Asus ROG Phone 3 станет первым смартфоном, работающим на Snapdragon 865…
В Смоленской области бешеная волчица искусала 3-х…
«Спасибо, что позвали меня, а не Пугачеву»: Лариса Долина поблагодарила гостей фестиваля на…
Евгения Медведева поучаствует в туре Stars on Ice по Канаде и…
Психолог Евгений Корчмарек назвал возможные причины проблем в семье Джигана и Оксаны…
Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских…
Просмотреть все новости