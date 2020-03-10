Дмитрий Песков: В экономике РФ есть запас прочности, чтобы пережить обвал рубля и нефти





На вопрос журналистов о том, насколько критична сложившаяся ситуация для экономики, государственный деятель сообщил о том, что волатильность на рынке нефти была прогнозируема, потому Владимир Путин заранее предусмотрел, так называемый, запас прочности для компенсации временной нестабильности.Кроме того, сокращение спроса на нефтепродукты считаются «объективной динамикой», которая была зафиксирована еще в середине прошлого года. Дмитрий Песков не утверждает будто ситуация не повлечет последствий. Факт влияния обвала цен и вследствие рубля, однозначно негативно влияет на экономику страны, однако такая ситуация была ожидаема, потому чиновники смогут ее стабилизировать в ближайшем будущем.На вопрос, сможет ли Россия договориться с Саудовской Аравией для обсуждения вопроса о нефти, Дмитрий Песков и министр энергетики Александр Новак сообщили, что такой вариант имеет место быть.