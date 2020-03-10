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«Чеширский кот»: Пирс Морган высказался о Меган Маркл

Английский журналист, писатель и телевизионный деятель Пирс Морган в который раз высказался о Меган Маркл. Как передаёт британское издание Daily Mail, он провёл сравнение между супругой принца Гарри и чеширским котом после появления актрисы в Великобритании.
«Чеширский кот»: Пирс Морган высказался о Меган Маркл

Пирс Морган решил прокомментировать появление принца Гарри и его супруги, которые ранее заявили о планах переехать в Канаду, в Великобритании. Телевизионный деятель, ведущий программу Good Morning Britain, задался вопросом, каково было бы принцессе Диане в этой ситуации, ведь её сыновья практически не поддерживают общение. Он думает, что паре не удалось добиться уважения со стороны британцев и теперь они уезжают, чтобы стать голливудскими суперзвёздами. Меган Маркл же ему видится чеширским котом. «У нее есть всё, что она хотела», – сказал журналист, отметив, что считает такое поведение эгоистичным.

Также в студии программы Морган порассуждал, почему супруги не привезли с собой сына Арчи. По его мнению, всё дело в критике в адрес актрисы. «Она отделилась от своей семьи, от своего отца, разъединила принцев Гарри от Уильяма, отошла от своих друзей», – заключил писатель.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:42

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