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Анна Заворотнюк объяснила, почему родные молчат о болезни актрисы

Анна Заворотнюк объяснила, что ее родные приняли решение по поводу «защиты личных границ» звезды сериала «Моя прекрасная няня». Поэтому все молчат о болезни Анастасии Заворотнюк и «никакого хайпа на горе не будет».

Анна Заворотнюк объяснила, почему родные молчат о болезни актрисы


По словам 24-летней девушки, обсуждать чужую трагедию – это «большой грех». Именно поэтому семья Заворотнюк отказывается от общения с журналистами и не принимает предложения сниматься в телешоу. Дочь актрисы подчеркнула, что именно ее мама настояла на том, чтобы соблюдать приватность. Анастасия Заворотнюк никогда не выставляла в прессе подробности своей личной жизни.

В своем микроблоге Instagram Анна Заворотнюк написала пост благодарности всем людям, которые поддерживают ее в сложной жизненной ситуации. Дочь знаменитости призналась, что она уже год живет в стрессе, но держит все внутри себя. Он ищет свою точку опоры и когда придет время, обязательно поделится с подписчиками своими переживаниями. Анна Заворотнюк попросила фолловеров молиться за здоровье ее матери, у которой диагностировали онкологическое заболевание. Также она призвала не верить в слухи о том, что актриса находится в критическом состоянии.

Анне Заворотнюк немного удалось прийти в себя, когда она поехала в Италию. 24-летняя девушка подолгу гуляла, рассматривала достопримечательности. Это помогло ей с другой стороны посмотреть на сложившуюся ситуацию и набраться внутренних сил, чтобы и дальше поддерживать Анастасию Заворотнюк.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:26

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