Эксперт Алексей Лукацкий рассказал об уязвимых для интернет-аферистов категориях пользователей





Как объяснил специалист в области кибербезопасности, затем злоумышленники отправляют на почту юзера уведомление о выигрыше, просят его совершить тестовый платеж и уточнить данные банковской карты. По словам Лукацкого, эта схема осуществляется с помощью технологии deep fake, при которой создается фейковый видеосюжет с якобы лицом и голосом, знаменитости. Однако транзакции подобного рода отследить почти невозможно, поэтому интернет-пользователям следует быть бдительными. Кроме этого, бизнес-консультант напомнил, что на просторах Сети ничего нельзя получить бесплатно.Как сказал Лукацкий, юзеры должны настораживаться сразу после того, как аферисты предлагают им получить деньги таким простым способом. Он добавил, что уровень доверчивости людей зависит от их материального положения, поскольку наиболее уязвимы к мошенническим атакам лица с хорошей зарплатой.РФ находится на промежуточном этапе, ведь в стране существуют достаточно благополучные регионы, где жители финансово обеспечены. В связи с этим их можно отнести к категории тех, кто попадается на удочку аферистов.