Звезда «Дом-2» Марина Африкантова будет вести «Женскую рубрику» на канале ТНТ

Обе девушки должны будут в рамках проекта ТНТ обсуждать новости из мира моды, бьюти-сферы, а также многое другое. Более того, красотки Марина Африкантова и Мария Голубева уже успели, появится вместе в кадре в одном из дневных эфиров. Они говорили о последних новостях, которые связаны с проектом «Дом-2».Запись этой рубрики проходила в одном из салонов красоты. По словам Марины Африкантовой, пока это был ее дебют. Однако звезда проекта «Дом-2» намерена стать телеведущей, и не упускает свой шанс, находясь на проекте. Таким образом, у участницы телестройки появится возможность проявить все свои творческие способности.Говорят, что несколько выпусков рубрики уже успели отснять. Среди пользователей социальных сетей тут же начались споры о том, а не хотят ли продюсеры проекта «Дом-2» создать такую программу, как «Сплетницы». К слову, такое шоу уже было в эфире ТНТ.