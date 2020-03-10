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Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков

Первая женщина-космонавт, а ныне депутат Государственной думы Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков. Подобную позицию политик объяснила необходимостью «соответствовать высочайшей динамике в мире».
Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков

Депутат Государственной думы Валентина Терешкова заявила, что после того, как уже рассмотренные поправки к Конституции будут приняты, стоит «честно и публично» решить вопрос обнуления допустимых сроков пребывания одного человека на посту президента. Первая в мире женщина-космонавт аргументировала свою позицию тем, что необходимо «соответствовать высочайшей динамике», заданной мировым сообществом.

Терешкова предложила прекратить «крутить и городить», выдумывая новые правила в отношении чередования претендентов на президентский пост, и просто перенять опыт других стран. Политик согласна с тем, что отсутствие ограничений на число сроков для выборного главы государства является нормальной практикой и есть смысл ею воспользоваться. В ответ на заявление Валентины Терешковой спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил перед тем, как внести в Конституцию подобную поправку, поговорить об этом с действующим президентом.

Ранее, 8 марта Владимир Путин высказал свое мнение об отсутствии ограничений на количество президентский сроков, признав, что подобная практика в мире не редкость и является нормальной. Однако, по мнению президента РФ, все-таки имеет смысл «чередовать» лидеров, чтобы гарантировать возможность смены власти.

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Политика / Главные новости
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:33

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