Раскрыта дата старта продаж и стоимость 75-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 5 Pro





Модель Mi TV 5 была презентована компанией Xiaomi в ноябре прошлого года вместе с “топовой” версией Mi TV 5 Pro. Телевизоры представлены в размерах 55, 65 и 75 дюймов по диагонали. Две младшие модели уже вошли в продажу, а недавно очередь подошла к старшей, которая получила ценник в $1,4 тыс. Аппарат оборудован дисплеем на квантовых точках Quantum Dot QLED. Новинка сможет обрабатывать видеоматериалы в формате 8K, а также получит поддержку HDR10+. Среди оснащения отмечены 12-нанометровый процессор Amlogic T972, 4 Гб ОЗУ и адаптер Wi-Fi.Пользователи Xiaomi Mi TV 5 Pro получат возможность взаимодействовать с голосовым помощником Xiao AI. Младшая модель имеет ценник в $1,1 тыс.