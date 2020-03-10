В Санкт-Петербурге удалось спасти 8 новорожденных нерпят





Восемь новорожденных ладожских нерпят были спасены совместными усилиями сотрудников МЧС и Центра спасения тюленей и нерп в Петербурге. Большинство детенышей обнаружили на дрейфующих остатках льда, проплывающих на Неве, а некоторые находились в самом центре Северной столицы. Теперь малыши находятся в целости и сохранности, а за состоянием их здоровья следят специализированные ветеринары. Возраст подавляющего числа бельков насчитывал от силы до двух-трех дней.В "Фонде друзей балтийской нерпы" сообщают, что столь большое количество нерпят никогда не наблюдалось в одном месте. Несмотря на оперативное спасение, им все еще необходим тщательный уход. Основными опасностями для детенышей активисты называют повреждение функции теплообмена и интенсивный стресс. В холодной воде они могут продержаться не более нескольких минут, что даже привело к гибели одной особи.