Asus ROG Phone 3 станет первым смартфоном, работающим на Snapdragon 865 Plus





Согласно предварительной информации, модификация процессора от компании Qualcomm выйдет в третьем квартале 2020 года. Именно на соответствующей начинке должен функционировать новый ROG Phone 3 от Asus. Эксперты назвали данную систему одной из наиболее мощных в современности, а в бенчмарке AnTuTu этот чип показывает результат более 600 тыс. баллов. При этом процессор отличается от предыдущей версии повышенными частотами вычислительных ядер и графического блока.Новинка ROG Phone 3 может также получить поддержку 5G, мощную батарею и экран с частотой 120 Гц. Премьера новинки состоится во второй половине нынешнего года. Однако эксперты не отрицают вероятности задержки выпуска смартфона в связи с нарушением функционирования производств на фоне коронавируса.