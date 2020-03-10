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Asus ROG Phone 3 станет первым смартфоном, работающим на Snapdragon 865 Plus

Asus ROG Phone 3 окажется первым смартфоном, где для работы задействован процессор Snapdragon 865 Plus. Ожидается, что этот аппарат станет одним из самых мощных в 2020 году.

Согласно предварительной информации, модификация процессора от компании Qualcomm выйдет в третьем квартале 2020 года. Именно на соответствующей начинке должен функционировать новый ROG Phone 3 от Asus. Эксперты назвали данную систему одной из наиболее мощных в современности, а в бенчмарке AnTuTu этот чип показывает результат более 600 тыс. баллов. При этом процессор отличается от предыдущей версии повышенными частотами вычислительных ядер и графического блока.

Новинка ROG Phone 3 может также получить поддержку 5G, мощную батарею и экран с частотой 120 Гц. Премьера новинки состоится во второй половине нынешнего года. Однако эксперты не отрицают вероятности задержки выпуска смартфона в связи с нарушением функционирования производств на фоне коронавируса.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:57

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