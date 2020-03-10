Константин Богомолов показал на Ксении Собчак массаж «от коронавируса»





Популярная телеведущая Ксения Собчак и её муж, известный театральный и кинорежиссёр Константин Богомолов, решили похоже смеяться над всеми страхами, которые в наше время циркулируют в обществе.Пару дней назад теледива высмеивала людей, которые паникуют из-за снижения курса отечественного рубля, заодно показав на снимке в социальной сети Instagram неплохое владение собственным телом.Сейчас она со своим супругом решили посмеяться над вирусной угрозой из Китая и мифами, которыми успел обрасти коронавирус.Богомолов на своей странице в Instagram опубликовал ролик, в котором делает своей жене массаж. Ксения, лёжа на массажном столе, шутит, что подобная процедура является стопроцентным средством от вируса. Особенно , уточняет ведущая, если в придачу съесть две целых головки чеснока.Как сообщалось ранее, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном отдыхают на Мальдивских островах. Там семья сняла виллу с бассейном, сауной и тренажерным залом.