«Спасибо, что позвали меня, а не Пугачеву»: Лариса Долина поблагодарила гостей фестиваля на Сахалине





64-летняя народная артистка России выступила на открытии фестиваля в Международный женский праздник, а на следующий день дала сольный концерт для трех тысяч гостей. Лариса Долина исполняла свои легендарные хиты «Погода в доме», «Половинка» и другие без фонограммы на протяжении двухчасовой программы. Несмотря на то, что для зрителей были предусмотрены кресла, многие вставали со своих мест и слушали исполнительницу стоя, подсвечивая зал смартфонами.«Как приятно видеть губернатора области с фонариком», - обратилась Лариса Долина со сцены к одному из мужчин в первом ряду. Примечательно, что в завершении концерта сахалинский чиновник Валерий Лимаренко подарил певице роскошный букет белых роз. В ответ она поблагодарила всю аудиторию за радушный прием и за то, что «позвали ее, а не Аллу Пугачеву или Ирину Аллегрову».Как известно, 10 сентября Ларисе Долиной исполнится 65 лет, однако она выглядит гораздо моложе своего возраста. Гости фестиваля были удивлены безупречной физической формой певицы, которая придерживается здорового образа жизни и ни разу не ложилась под нож пластического хирурга.