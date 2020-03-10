Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин увезли дочь в первое путешествие





Уже через неделю дочери Саши Артемовой и Жени Кузина исполнится полгода. Пара решила, что можно, отправится, с ребенком в его первое путешествие и уехала в Санкт-Петербург. Стоит подчеркнуть, что для поездки пара выбрала весьма безопасный способ передвижения, а именно они ехали на поезде. К слову, на сапсане Артемова путешествовала впервые.Известно, что их поездка не обошлась без приключений. Так, они сначала чуть совсем не опоздали на поезд, а потом оказалось, что забыли взять с собой свидетельство о рождении своей малышки. Саша даже думала, что придется отправится, обратно спать, но проводник все-таки их пустил в вагон. Более того, Артемова подчеркнула, что персонал им попался вполне приветливый.Кроме того, Саша Артемова призналась, что в городе на Неве она впервые. Хотя, ее дедушка родом из Санкт-Петербург, а ее мама в детстве любила там ходить в цирк и театр. Как отметила Саша Артемова, с ребенком они посетить такие заведения не смогут, но на достопримечательности обязательно посмотрят.