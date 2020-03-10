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В Минэнерго заверили, что падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в РФ

Несмотря на резкое падение цен на мировую нефть, стоимость бензина в РФ - не поменяется. Об этом заверили представители Минэнерго, также объяснив причины стабильности расценок на АЗС.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что цены на отечественный бензин не поднимутся вверх, несмотря на опасение соотечественников в связи с удешевлением нефти. По словам главы Минэнерго, принятая в 2018 году стратегия по по стабилизации внутреннего рынка топлива до сих пор эффективно работает. Это позволяет сохранять неизменность цен на ресурс, чей рост не выйдет за рамки инфляции. Эксперт прогнозирует восстановление нефтяных котировок через пару месяцев.

Стоит отметить, что по результатам переговоров государств-членов ОПЕК+ в Вене, стоимость мировой нефти обрушилась на 30%. Столь резкие перемены связаны с отсутствием договоренности между странами об изменении параметров договора о сокращении или продлении нефтедобычи. Немногим позднее российские чиновники заявили, что к подобному исходу привело решение Саудовской Аравии выйти из сделки. На фоне ослабления рынка нефти также упала стоимость отечественной валюты. Её курс снизился до 75 рублей за доллар США и 85 рублей за евро.

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Экономика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:54

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