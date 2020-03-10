Евгения Медведева поучаствует в туре Stars on Ice по Канаде и США





Вышеупомянутый тур пройдет по городам Канады и США начиная с 24 апреля и продлится вплоть до 17 мая. Stars on Ice, как ожидается, будет состоять из 14 шоу. Американские зрители получат возможность наблюдать выступления лишь в Анахайме и Сан-Хосе. Помимо россиянки Евгении Медведевой на лед выйдут Курт Браунинг, Патрик Чан, также ожидается присутствие Элвиса Стойко, Кейтлин Осмонд и некоторых других деятелей спорта.В Канаде суммарно планируется организовать не менее 12 ледовых представлений. Они охватят такие местные города, как Торонто, Ванкувер, также шоу приедет в Оттаву и Калгари.