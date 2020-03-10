АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Звезда "Дом-2" Илья Яббаров набросился с кулаками на «любовницу» Капаклы

Участник телешоу «Дом-2» Илья Яббаров был до крайности возмущён словами девушки, которая оболгала Романа Капаклы. Когда Кристина Шейк переключилась с оскорблениями на Марию Африкантову, Илья не выдержал и кинулся с кулаками на защиту чести девушки.

Звезда "Дом-2" Илья Яббаров набросился с кулаками на «любовницу» Капаклы

Грандиозный скандал произошел на телешоу «Дом-2» куда на Семейный совет пришла Кристина Шейк. Девушка заявила, что у неё была любовная связь с Романом Капаклы. Она согласилась проверить свои слова на полиграфе и рассказала участникам телестройки, как прошла ночь, когда Роман якобы дважды изменил Марине. По словам Кристины, сначала это произошло в душе, а после молодые люди переместились на кровать.

Её рассказ начал сразу смущать участников телепроекта. Капаклы постоянно уличал девушку во лжи и указывал ей на различные нестыковки в рассказе. Кристина Шейк продолжала рассказывать выдуманные детали и войдя в раж перешла к прямым оскорблениям Африкантовой.


Илья Яббаров очень долго слушал рассказ Шейк, но оскорбления не смог стерпеть и бросился на гостью с кулаками. Если бы его не сумел остановить Роман Капаклы, девушка могла бы оставить все волосы в схватке с Ильёй. Надо признать, что Яббарову всё же удалось несколько раз толкнуть девушку.

Как сообщалось ранее, проверка на полиграфе доказала верность Романа своей супруге и выявила ложь Кристины Шейк.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Минэнерго заверили, что падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в…
Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин увезли дочь в первое…
Дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла подробности поездки в…
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров набросился с кулаками на «любовницу»…
Диетолог назвала полезные свойства сырого…
На территории Липецкой области ввели особый режим из-за…
Медики: Антисептики для рук абсолютно бесполезны из-за неправильной обработки…
Компания Renault анонсировала выход нового Kaptur в…
Анна Каменкова рассказала о потере ребёнка на шестом месяце…
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в качестве ведущего шоу «На самом…
«Обидно, что врут»: Карина Мишулина объяснила свой отказ от эксгумации тела…
Из-за коронавируса компании показали свои новинки вне Женевского…
Вин Дизель снимется в сиквеле фильма “Последний охотник на…
Врачи рассказали о пяти главных признаках…
Владимир Жириновский предложил лишить россиян права избирать…
«Очень скучаю»: Лука Затравкин поздравил 65-летнюю Орнеллу Мути с днем…
В Башкирии умер младенец, которого оставили на несколько дней в…
Владимир Путин назвал слова Владимира Зеленского об Освенциме…
В полис ОСАГО разрешено вносить информацию по договору…
Звезда «Дом-2» Захар Саленко посчитал все деньги, которые потратил на «неблагодарную» Яну…
Дэниэл Рэдклифф признался в финансовой…
Участник «Дом-2» Роман Капаклы и его «любовница» Кристина Шейк прошли проверку на…
Мать Маши Малиновской смогла победить…
В Китае Xiaomi в течение месяца будет бесплатно ремонтировать и обслуживать свою…
«Чувствую себя Великим Гэтсби»: Максим Галкин показал свой гостиничный номер в…
Гипермаркетов в России может стать…
Ученые: Морских черепах привлекает опасный пластиковый…
Тамара Синявская рассказала о создании картины о Муслиме Магомаеве и отношениях с…
Просмотреть все новости