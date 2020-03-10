Звезда "Дом-2" Илья Яббаров набросился с кулаками на «любовницу» Капаклы





Грандиозный скандал произошел на телешоу «Дом-2» куда на Семейный совет пришла Кристина Шейк. Девушка заявила, что у неё была любовная связь с Романом Капаклы. Она согласилась проверить свои слова на полиграфе и рассказала участникам телестройки, как прошла ночь, когда Роман якобы дважды изменил Марине. По словам Кристины, сначала это произошло в душе, а после молодые люди переместились на кровать.Её рассказ начал сразу смущать участников телепроекта. Капаклы постоянно уличал девушку во лжи и указывал ей на различные нестыковки в рассказе. Кристина Шейк продолжала рассказывать выдуманные детали и войдя в раж перешла к прямым оскорблениям Африкантовой.Илья Яббаров очень долго слушал рассказ Шейк, но оскорбления не смог стерпеть и бросился на гостью с кулаками. Если бы его не сумел остановить Роман Капаклы, девушка могла бы оставить все волосы в схватке с Ильёй. Надо признать, что Яббарову всё же удалось несколько раз толкнуть девушку.Как сообщалось ранее, проверка на полиграфе доказала верность Романа своей супруге и выявила ложь Кристины Шейк.