АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении стоимости авто из-за падения рубля





Представитель компании заявил, что руководством рассматривается необходимость коррекции цен на изготавливаемые АвтоВАЗом транспортные средства. Причиной тому стала непростая ситуация, сложившаяся на рынке в результате падения стоимости нефти, а также колебаний курса валют, что негативно сказалось на стабильности рубля. Все это напрямую повлияло на стоимость сырья, необходимого для выпуска продукции, учитывая то, что часть необходимых запчастей и материалов закупается за границей.Пока не уточняется, насколько измениться ценовая политика компании АвтоВАЗ, так как на это влияет множество факторов, включая цены на продукцию субподрядчиков, установленные в твердой валюте. Кроме того, представитель гиганта отечественного автопрома выразил надежду на то, что российское правительство сможет поддержать российский авторынок, что позволило бы сгладить последствия сложившейся ситуации. Возможно в этом случае изменения стоимости транспортных средств, выпускаемых компанией, были бы не столь значительны.