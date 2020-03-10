АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении стоимости авто из-за падения рубля
Российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ заявила о возможном изменении стоимости своих авто из-за падения рубля. Это связано с необходимостью закупок импортного сырья и некоторых запчастей.
Представитель компании заявил, что руководством рассматривается необходимость коррекции цен на изготавливаемые АвтоВАЗом транспортные средства. Причиной тому стала непростая ситуация, сложившаяся на рынке в результате падения стоимости нефти, а также колебаний курса валют, что негативно сказалось на стабильности рубля. Все это напрямую повлияло на стоимость сырья, необходимого для выпуска продукции, учитывая то, что часть необходимых запчастей и материалов закупается за границей.
Пока не уточняется, насколько измениться ценовая политика компании АвтоВАЗ, так как на это влияет множество факторов, включая цены на продукцию субподрядчиков, установленные в твердой валюте. Кроме того, представитель гиганта отечественного автопрома выразил надежду на то, что российское правительство сможет поддержать российский авторынок, что позволило бы сгладить последствия сложившейся ситуации. Возможно в этом случае изменения стоимости транспортных средств, выпускаемых компанией, были бы не столь значительны.
Представитель компании заявил, что руководством рассматривается необходимость коррекции цен на изготавливаемые АвтоВАЗом транспортные средства. Причиной тому стала непростая ситуация, сложившаяся на рынке в результате падения стоимости нефти, а также колебаний курса валют, что негативно сказалось на стабильности рубля. Все это напрямую повлияло на стоимость сырья, необходимого для выпуска продукции, учитывая то, что часть необходимых запчастей и материалов закупается за границей.
Пока не уточняется, насколько измениться ценовая политика компании АвтоВАЗ, так как на это влияет множество факторов, включая цены на продукцию субподрядчиков, установленные в твердой валюте. Кроме того, представитель гиганта отечественного автопрома выразил надежду на то, что российское правительство сможет поддержать российский авторынок, что позволило бы сгладить последствия сложившейся ситуации. Возможно в этом случае изменения стоимости транспортных средств, выпускаемых компанией, были бы не столь значительны.