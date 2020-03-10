Психолог Евгений Корчмарек назвал возможные причины проблем в семье Джигана и Оксаны Самойловой

Эксперт отметил, что после рождения ребенка взаимоотношения в паре меняется, и после этого люди могут сблизиться или, наоборот, отдалиться вплоть до решения расстаться. Он считает, что россияне подвержены “культу матери”, а в некоторых ситуациях женщины начинают искаженно воспринимать реальность, игнорируя интересы прочих, но сохраняют желание получать преференции. Иногда жены забывают о супругах, считая ребенка главным в жизни. Психолог предположил, что проблема заключается в смене образов в социуме, например, когда жена, выступающая подругой и любовницей для мужчины вдруг стала исключительно матерью. В таком случае не исключены дебоши с целью привлечения внимания партнерши.Евгений Корчмарек подчеркнул, что не знаком с этой звездной семьей, чтобы делать выводы, но Самойлова и Джиган действительно могут страдать от депрессии, даже если это не видно окружающим.