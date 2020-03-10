Телевизоры Samsung с экранами micro-LED могут поступить в продажу уже в этом году





Южнокорейские средства массовой информации пристально следят за работой местных компаний и не упускают из виду такие моменты, как сотрудничество тех или иных конгломератов с иностранными фирмами. Так недавно в местных изданиях появилась информация о том, что Samsung активно ведет переговоры с акционером тайваньской PlayNitride Epistar. Учитывая то, что эта компания является эксклюзивным поставщиком micro-LED-пластин для конгломерата, инсайдеры сделали определенные выводы о планах его руководства.От подобного сотрудничества почитатели бренда Samsung ожидают на данный момент только одного: скорого появления на рынке телевизоров с экранами micro-LED. Так как PlayNitride за прошедший год уже сделала определенные успехи в изготовлении пластин для подобной техники, производя 1000 изделий в месяц, в этом году стоит рассчитывать на увеличение выпуска до 10 000 единиц. Это, в свою очередь, даст возможность Samsung выпустить новые телевизоры уже во втором полугодии 2020-го.