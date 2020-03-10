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Диетологи перечислили полезные продукты, способные навредить почкам

Еда, которую употребляет человек, влияет на здоровье его организма, именно поэтому врачи рекомендуют включать в рацион определённую пищу. Тем не менее есть и исключения: недавно диетологи перечислили полезные продукты, способные навредить почкам.

В первую очередь необходимо уделить внимание орехам. Диетологи считают их хорошим вариантом для перекуса, но людям, страдающим от нефролитиаза, употребление этого продукта может привести к серьёзным последствиям. Орехи содержат в себе оксалаты, из-за которых формируются камни. Более того, даже здоровому человеку нужно осторожно к ним относиться и есть в весьма умеренном количестве. Опасность в себе несёт и богатый калием авокадо. Избыток минерала в крови нередко наблюдается при болезнях почек и его дополнительный источник в таком случае абсолютно не нужен.

Людям, имеющим хронические заболевания почек, не рекомендуется регулярно пить кофе вследствие возможного увеличения риска появления камней. Тот же эффект вызывает и калий, который находится во всей пище молочного происхождения. Согласно статистике, уменьшение числа этих продуктов помогает пациентам отсрочить переход на диализ. Ещё одним вредным продуктом врачи считают мясо, из-за переработки которого органы сильно нагружаются, а потому для людей, которым диагностировали заболевания мочевыводящих путей, эта еда противопоказана.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 15:20

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