«Он ждал меня»: Анна Каменкова рассказала об отношениях с мужем, старшим ее на 15 лет





66-летняя заслуженная артистка России играет в театре и кино с 1974 года и до сих пор продолжает развиваться в творчестве. По словам актрисы, за все ее успехи следует отдать должное кинорежиссеру Анатолию Спиваку, который буквально водил Анну Каменкову за руку и обучал ее «до поздней ночи». На момент их знакомства в театре, восходящей отечественной звезде было всего 21, а ее наставнику и будущему мужу 36 лет.В своем интервью Анна Каменкова рассказала, что полюбила мужа, прежде всего, за его талант, «а все остальное было неважно», в том числе разница в возрасте. Хотя даже в их отношениях бывают трудности, как и у всех пар, актриса уверена в Анатолии Спиваке и готова на многое ради него, также как и он. «Мой супруг никогда не даст меня в обиду и у меня нет ни капли сомнений в этом», - отметила артистка.Примечательно, что в достаточно зрелом возрасте Анатолий Спивак не был женат до встречи с Анной Каменковой, потому его супруга всегда с юмором отмечает: "Он ждал только меня".