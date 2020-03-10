Создатели «Игры престолов» Бениофф и Уайсс снялись в сериале «Мир Дикого запада»





Речь идет о 3-м сезоне киноленты, где сценаристам достались небольшие роли в проекте HBO. Во время анонсов популярному сериалу пророчили славу не хуже «Игры престолов». По информации издания EW, поклонники франшизы увидят Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса во 2-й серии «Мира Дикого Запада», которая выйдет в эфир 22 марта.Создатели GOT сыграют в фильме «технарей» «зловещей компании Delos», владеющей хвалеными парками с андроидами. Премьера нового сезона, где ряд действий перенесется в реальный мир, назначена в России на 16 марта.