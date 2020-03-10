Илон Маск поздравил сотрудников Tesla с выходом миллионного электромобиля





По информации от эксперта Кевина Рука, в прошлом году Tesla сумела обойти BYD по количеству поставок электромобилей. Недавно на мощностях предприятия была выпущена миллионная машина, которой оказалась Model Y. С этим знаменательным событием бизнесмен поздравил всех сотрудников, а также показал команду, которая участвовала в производстве.Несколько лет назад автоэксперты не прогнозировали Tesla большие объемы производства, но в итоге бренду удалось запустить несколько программ, в частности, Model S, Model X и Model 3.