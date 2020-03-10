Илон Маск поздравил сотрудников Tesla с выходом миллионного электромобиля
С конвейера Tesla вышел миллионный электрокар, с чем Илон Маск решил поздравить многочисленных сотрудников компании. В профиле предпринимателя на просторах Twitter появилось фото юбилейного экземпляра Model Y и работников, принимавших участие в выпуске транспортного средства.
По информации от эксперта Кевина Рука, в прошлом году Tesla сумела обойти BYD по количеству поставок электромобилей. Недавно на мощностях предприятия была выпущена миллионная машина, которой оказалась Model Y. С этим знаменательным событием бизнесмен поздравил всех сотрудников, а также показал команду, которая участвовала в производстве.
Несколько лет назад автоэксперты не прогнозировали Tesla большие объемы производства, но в итоге бренду удалось запустить несколько программ, в частности, Model S, Model X и Model 3.
По информации от эксперта Кевина Рука, в прошлом году Tesla сумела обойти BYD по количеству поставок электромобилей. Недавно на мощностях предприятия была выпущена миллионная машина, которой оказалась Model Y. С этим знаменательным событием бизнесмен поздравил всех сотрудников, а также показал команду, которая участвовала в производстве.
Несколько лет назад автоэксперты не прогнозировали Tesla большие объемы производства, но в итоге бренду удалось запустить несколько программ, в частности, Model S, Model X и Model 3.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:59