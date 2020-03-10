Дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла подробности поездки в Италию

В микроблоге Анны Заворотнюк появились новые фотографии из путешествия в Италию. Для дочери звезды эта поездка стала знаковой, а также помогла ей “вкусить краски жизни”. Она поменяла свои представления о мире благодаря знакомству с новыми людьми и культурой. Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о городах, которые ей удалось посетить, например, Рим, чья история насчитывает почти 3 тыс. лет. Также она отправилась во Флоренцию, где увидела собор Санта-Мария-дель-Фьоре и музей Уффици. В Ватикане звездная семья посетила собор святого Петра и Сикстинскую Капеллу.Анна Заворотнюк сравнила Сиену с Хогвартсом, отметив, что в этом городе сохранились средневековые сооружения и исторические памятники. Недавно в СМИ появились сведения, что Анастасия Заворотнюк отправилась на лечение в Италию в сопровождении дочери.