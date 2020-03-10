Диетолог назвала полезные свойства сырого картофеля





Профессор Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва рассказала, что сырой картофель, как средство народной медицины, используется уже очень давно. Клубни являются отличным средством для заживления ран и регенерации кожных повреждений после ожогов или обморожений. Также сырой картофель способен омолаживать кожу, делая ее более упругой и эластичной. Такой эффект дает большое количество антиоксидантов, содержащихся в клубнях растения.Картофельный сок, по словам диетолога, не менее полезен чем мякоть. Его прием благотворно сказывается на работе кишечника, а также снижает кислотность, что особенно актуально для тех, кто имеет проблемы с секрецией кислоты в желудке. Кроме того, сок картофеля способен облегчить симптоматику при некоторых заболеваниях ЛОР-органов и стать действенной вспомогательной терапией при лечении болезней верхних отделов пищеварительного тракта.