В Башкирии умер младенец, которого оставили на несколько дней в бане





Как передают в пресс-службе полиции Республики Башкортостан, следственно-оперативная группа сейчас занимается расследованием обстоятельств гибели ребенка, которого оставили без присмотра в банном комплексе. Местные правоохранительные органы получили сообщение от работников районной больницы о происшествии. К медикам ранее обратилась жительница Татышлинского района с телом младенца, которого она родила дома.В следственном управлении СК России по Башкирии сообщили, что на данный момент устанавливается причина смерти новорожденного. В рамках рассмотрения инцидента было принято решение о проведении судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, сотрудники полиции опрашивают мать погибшего ребенка, ее родных и близких. Возбуждение уголовного дела пока остается под вопросом, решение которого появится после окончания проверки.