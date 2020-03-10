В Башкирии умер младенец, которого оставили на несколько дней в бане
Сотрудники Следственного Комитета начали проверку по факту смерти новорожденного в Башкирии. Младенец умер после того, как его оставили на несколько дней в бане.
Как передают в пресс-службе полиции Республики Башкортостан, следственно-оперативная группа сейчас занимается расследованием обстоятельств гибели ребенка, которого оставили без присмотра в банном комплексе. Местные правоохранительные органы получили сообщение от работников районной больницы о происшествии. К медикам ранее обратилась жительница Татышлинского района с телом младенца, которого она родила дома.
В следственном управлении СК России по Башкирии сообщили, что на данный момент устанавливается причина смерти новорожденного. В рамках рассмотрения инцидента было принято решение о проведении судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, сотрудники полиции опрашивают мать погибшего ребенка, ее родных и близких. Возбуждение уголовного дела пока остается под вопросом, решение которого появится после окончания проверки.
Как передают в пресс-службе полиции Республики Башкортостан, следственно-оперативная группа сейчас занимается расследованием обстоятельств гибели ребенка, которого оставили без присмотра в банном комплексе. Местные правоохранительные органы получили сообщение от работников районной больницы о происшествии. К медикам ранее обратилась жительница Татышлинского района с телом младенца, которого она родила дома.
В следственном управлении СК России по Башкирии сообщили, что на данный момент устанавливается причина смерти новорожденного. В рамках рассмотрения инцидента было принято решение о проведении судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, сотрудники полиции опрашивают мать погибшего ребенка, ее родных и близких. Возбуждение уголовного дела пока остается под вопросом, решение которого появится после окончания проверки.
Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:22