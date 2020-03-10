На территории Липецкой области ввели особый режим из-за коронавируса





На данный момент в Липецке зафиксировано 3 случая заражения недугом. Коронавирус обнаружили у женатой пары и еще одной жительницы области. Ранее эти лица посещали Италию. Согласно постановлению Игоря Артамонова, граждане, побывавшие в регионах с официальными случаями инфицирования опасным заболеванием, при выявлении первых его признаков обязаны вызвать на дом медиков.Корпорации обязаны измерять температуру тела своим работникам и обеспечить дистанционное выполнение своих обязанностей тем, у кого она повышена. Для медицинских учреждений области созданы условия для работы с вероятными инфицированными пациентами.С 5 марта особый режим на территории Москвы ввел мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас в РФ обнаружено 20 случаев заболевания коронавирусом.