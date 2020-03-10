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Медики: Антисептики для рук абсолютно бесполезны из-за неправильной обработки кожи

В связи с распространением коронавируса, люди все чащи прибегают к использованию дезинфицирующих средств. Однако, по словам медиков, зачастую антисептики для рук абсолютно бесполезны из-за неправильной обработки кожи.
Медики: Антисептики для рук абсолютно бесполезны из-за неправильной обработки кожи

Врачи сообщают, что самое важное в использовании антибактериального средства – тщательное нанесение на всю поверхность рук, в том числе на запястья, кожу между пальцами и под ногтями. В противном случае грязь и бактерии будут оставаться на необработанных участках и с легкостью проникнут в организм человека. Кроме того, использование дезинфекторов не исключает регулярное мытье рук с мылом, которое играет не менее важную роль для здоровья человека.

Как известно, антисептик для рук – это медицинское средство для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов, а также для соблюдения элементарных правил гигиены рук в местах, в которых умывальник и мыло не доступны. Чаще всего они содержат спирт, убивающий большую часть болезнетворных бактерий, в том числе и коронавирус.

Учитывая состав дезинфекторов, врачи предостерегают от их чрезмерного использования, поскольку они сильно пересушивают кожу и могут вызвать атопический дерматит. По мнению специалистов, самый эффективный способ защитить себя от вирусов и бактерий – тщательно и регулярно мыть руки.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:19

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