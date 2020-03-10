Компания Renault анонсировала выход нового Kaptur в России





Эксперты из российского отделения Renault прислушались к пожеланиям владельцев первой генерации Kaptur, о чем свидетельствуют недавно раскрытые характеристики будущего SUV. По предварительной информации, городской кроссовер сохранит свой неповторимый дизайн кузова, который дополнится расширенными функциями персонализации, модным интерьером и оснащением. Последнее включает в себя технологии и элементы комфорта, которые были ранее доступны лишь в моделях более высокого класса.В рамках актуальной стратегии бренда в России, моторную гамму линейки пополнит 1,3-литровый двигатель TCe с турбонаддувом и мощностью в 150 л.с, который идет в паре с бесступенчатым вариатором X-Tronic. Интеллектуальная система полного привода, улучшенная подвеска, рулевое управление с электромеханическим усилителем и обновленная SUV-платформа тоже порадуют потенциального покупателя. Стоимость новинки пока не разглашается, но её выход намечен на вторую половину 2020 года.