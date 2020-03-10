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Звезда «Дом-2» Захар Саленко посчитал все деньги, которые потратил на «неблагодарную» Яну Шафееву

Звезда скандального проекта «Дом-2» Захар Саленко нашел новый повод для того, чтобы поругаться со своей девушкой Яной Шафеевой. На этот раз молодой человек заявил, что он очень много тратит на нее денег. Ко всему, парень умудрился посчитать все затраты.

Звезда «Дом-2» Захар Саленко посчитал все деньги, которые потратил на «неблагодарную» Яну Шафееву

Участник реалити «Дом-2» Захар Саленко уже даже не пытается скрыть тот факт, что его кардинально не устраивает, как развиваются его отношения с его возлюбленной Яной Шафеевой. По его словам, красотка часто истерит практически без повода и его позорит.

Более того, Захар говорит о том, что он за время отношений с Яной потратил на нее немалую сумму. Саленко посчитал абсолютно все, а именно цветы, подарки и походы в ресторан. Как отметил Захар Саленко, он потратил около 200 тысяч рублей. Однако сама Яна Шафеева даже не постаралась выразить свою благодарность за такую заботу.


Стоит отметить, Яна Шафеева утверждает, что абсолютно ни чем не обязана звездному участнику проекта «Дом-2» Захару Саленко, ведь девушка в первую очередь должна дарить своему мужчине ласку, тепло и заботу, а этого она дала парню сполна.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:12

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