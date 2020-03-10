Участник «Дом-2» Роман Капаклы и его «любовница» Кристина Шейк прошли проверку на полиграфе





Девушка по имени Кристина Шейк, которая также присутствовала этой ночью в квартире, утверждает, что Роман провел ночь с ней. Пока Марданшин и их общий друг спали в одной из комнат, Капаклы успел дважды изменить своей жене с Кристиной. Об этом девушка поведала ведущей, Ольге Бузовой, по телефону, упомянув весьма красноречивые подробности.Сам Роман категорически отвергает подобные наговоры и многие участники также стали на его сторону. Они подозревают, что девушка хочет попасть на проект абсолютно любыми способами и не гнушается для этого разрушить семью. Во время обсуждения Илья Яббаров не только отказался верить Кристине Шейк, но и предложил замечательный выход из ситуации - проверить обоих молодых людей на полиграфе.Детектор лжи доказал, что Роман Капаклы полностью невиновен. Шейк не согласилась с выводами экспертизы и обвиняет организаторов и самого Романа в подкупе полиграфолога. Надо признать, что полиграф показал наличие флирта между молодыми людьми, а значит Капаклы не настолько идеален, как о нем все думают.