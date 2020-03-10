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Участник «Дом-2» Роман Капаклы и его «любовница» Кристина Шейк прошли проверку на полиграфе

Самого доброго и порядочного участника телепроекта «Дом-2», к тому же семьянина - Романа Капаклы, уличили в измене. Несколько дней назад Роман решил остаться на ночь в квартире Саймона Марданшина. Как выяснилось, ночёвка не прошла без последствий.


Девушка по имени Кристина Шейк, которая также присутствовала этой ночью в квартире, утверждает, что Роман провел ночь с ней. Пока Марданшин и их общий друг спали в одной из комнат, Капаклы успел дважды изменить своей жене с Кристиной. Об этом девушка поведала ведущей, Ольге Бузовой, по телефону, упомянув весьма красноречивые подробности.

Сам Роман категорически отвергает подобные наговоры и многие участники также стали на его сторону. Они подозревают, что девушка хочет попасть на проект абсолютно любыми способами и не гнушается для этого разрушить семью. Во время обсуждения Илья Яббаров не только отказался верить Кристине Шейк, но и предложил замечательный выход из ситуации - проверить обоих молодых людей на полиграфе.

Участник «Дом-2» Роман Капаклы и его «любовница» Кристина Шейк прошли проверку на полиграфе

Детектор лжи доказал, что Роман Капаклы полностью невиновен. Шейк не согласилась с выводами экспертизы и обвиняет организаторов и самого Романа в подкупе полиграфолога. Надо признать, что полиграф показал наличие флирта между молодыми людьми, а значит Капаклы не настолько идеален, как о нем все думают.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:08

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