Анна Каменкова рассказала о потере ребёнка на шестом месяце беременности

Анна Каменкова приняла участие в программе "Судьба человека" и рассказала о том, через что она пришла прежде чем стать матерью. Как выяснилось, в молодости знаменитость не единожды теряла ребёнка, а один из выкидышей произошёл на шестом месяце беременности. У актрисы не было сил жить, а спасти её смогло только погружение в работу.В какой-то момент артистка пришла к выводу, что никогда не станет матерью, тем не менее в возрасте 33 лет вновь забеременела. Врач считал, что плод не удастся вынести, однако благодаря решению знакомой заслуженная артистка РСФСР легла в больницу на сохранение и смогла в 1987 году родить сына Сергея. Его отцом стал режиссёр Анатолий Спивак, с которым Каменковова живёт в браке уже 40 лет.