«Обидно, что врут»: Карина Мишулина объяснила свой отказ от эксгумации тела отца

Народный артист РФ и лауреат многочисленных государственных премий скончался на 79-м году жизни 17-го июля 2005 года в Центре кардиохирургии в Москве после операции на сердце. Спустя 12 лет актер Тимур Евремеев заявил, что он является внебрачным сыном покойного. Однако супруга и дочь Спартака Мишулина подали в суд и заявили, что готовы разрешить эксгумацию тела, чтобы опровергнуть клевету.По словам Карины Мишулиной, вскоре она отказалась от экспертизы, поскольку не доверяет отечественным специалистам. «Если бы в другой стране, то наверняка эксгумация могла бы расставить все на свои места», - отметила дочь покойного актера. Несмотря на принятое решение, семье Спартака Мишулина удалось восстановить справедливость в суде. В ходе разбирательства Тимуру Евремееву не удалось доказать свое родство ни юридически, ни с помощью ДКН-анализа.Напоследок, 40-летняя Карина Мишулина подытожила: «До сих пор больно и обидно, что люди врут и что наговаривают на нашу семью».