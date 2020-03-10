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Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в качестве ведущего шоу «На самом деле»

Следующий эпизод шоу «На самом деле» выйдет в эфир уже с новым ведущим. Вместо Дмитрия Шепелева общаться с гостями студии будет звезда «Кухни» Тимур Еремеев.

Тимур Еремеев признался, что должность ведущего «На самом деле» пришлась ему по душе, так как актера «в первую очередь интересуют люди», их истории и эмоции. Актер умеет «пропускать через себя» услышанное, а также искренне сопереживать тем, кто пережил боль от потери. Кроме того, звезда сериала «Кухня» считает, что сумеет помочь людям «услышать друг друга», а полиграфолог Роман Устюжанин сделает все, чтобы не дать гостям студии соврать.

Эксперт шоу «На самом деле» Сабина Пантус отмечает, что Еремеев справляется с ролью телеведущего ничуть не хуже Дмитрия Шепелева, так как умеет чувствовать партнера. 36-летний актер знает, когда «передать пас» собеседнику и умеет быть справедливым.

Эти же навыки Тимура Еремеева отметил и полиграфолог, работающий с участниками передачи. Роман Устюжанин считает, что новый ведущий эмоционально сопричастен героям и залу, а также способен давать собственную «сердечную оценку» происходящему в студии.

Карьера 36-летнего Тимура Еремеева начала набирать обороты после того, как он снялся в сериале «Кухня» и «Отель «Элеон». Кроме того, популярности начинающему артисту добавил и скандал, разгоревшийся после заявления молодого человека о том, что он является внебрачным сыном известного советского актера Спартака Мишулина. Выступления Еремеева на телешоу, где поднималась тема его родства со знаменитостью, позитивно отразились на его образе в целом и сделали телеведущего более узнаваемым.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:57

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