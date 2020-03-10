Из-за коронавируса компании показали свои новинки вне Женевского автосалона





Баварский производитель BMW презентовал общественности первый в мире электрифицированный седан i4. Машину оснастили камерами вместо зеркал, изогнутым дисплеем в салоне и необычной акустической системой, разработанной вместе с американским музыкантом Хансом Циммером. Серийное производство транспортного средства наладят на мюнхенском заводе в следующем году. Немецкая компания Volkswagen и румынская Dacia показали электрические кроссоверы ID.4 Spring. Оба автомобиля должны стать серийными и расширить границы выбора «экологической альтернативы» современным моделям на рынке Европы.Представители Skoda порадовали поклонников гибридной Octavia RS, оборудованную 1,4-литровым двигателем, выдающим 150 лошадиных сил. Кроме этого, в авто установили 85-киловаттный электромотор и аккумулятор, базовой емкости которого достаточно для 60-километровой поездки в автономном режиме. Представить новинку на Женевском автосалоне должен был и Ford. Корпорация продемонстрировала первый электрофургон, построенный на базе Transit. В 2022 году машина появится на дорогах США.Несмотря на отмену мероприятия из-за коронавируса, выбрали также лучшее транспортное средство года. На этот раз лидером стал Peugeot 208 новой генерации с результатом 281 балл. Хэтчбек обошел электрокары Tesla Model и Porsche Taycan.