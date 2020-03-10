Вин Дизель снимется в сиквеле фильма “Последний охотник на ведьм”





Боевик в стиле фэнтези “Последний охотник на ведьм” вышел в 2015 году и собрал 90 млн долларов, что стало провалом для киноленты такого уровня. Эксперты объяснили это тем, что зрителю неинтересны работы Вина Дизеля вне известных кинолент из-за его участия в прорекламированных франшизах. Несмотря на это, в новом интервью Collider актер заявил, что уже работает над сиквелом провальной киноленты. Артист отметил, что после произошедшего ему хотелось бросить проект “Последний охотник на ведьм” и сосредоточиться на чем-то другом, но фанаты заявили, что им понравился этот фильм и потребовали продолжение. Разработкой сценария занимается студия Lionsgate.Вин Дизель готов к последующей обработке отзывов в Сети, которые покажут, оправдает ли себя решение возродить проект.