АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Владимир Жириновский предложил лишить россиян права избирать президента

Владимир Жириновский недавно отметился эпатажным заявлением о планах внести поправки в Конституцию с 2024 года. Лидер ЛДПР предложил лишить россиян права избирать президента.

Владимир Жириновский критически высказался по поводу проведения выборов президента каждые шесть лет. По мнению политика, свои кандидатуры выдвигают многочисленные некомпетентные личности. Альтернативой демократическому избранию лидер ЛДПР называет передачу подобных функций Госсовету. Чиновник считает, что именно конституционный орган должен решать, кто будет главой государства. Свою позицию Жириновский обосновывает тем, что в будущей части правительственного аппарата будут "набирать лучших ученых, депутатов, министров и губернаторов".

Либерал-демократ добавил, что после вступления в силу поправок к Конституции в РФ необходимо досрочно избрать нового президента. Оптимальной датой Жириновский называет май 2024 года, когда истекает срок действующего российского лидера.

Днями ранее Владимир Путин сообщил о намерении закрепить в Основном законе страны статус Государственного совета. Глава государства говорит, что орган будет согласовывать работу чиновников и политический курс.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Минэнерго заверили, что падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в…
Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин увезли дочь в первое…
Дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла подробности поездки в…
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров набросился с кулаками на «любовницу»…
Диетолог назвала полезные свойства сырого…
На территории Липецкой области ввели особый режим из-за…
Медики: Антисептики для рук абсолютно бесполезны из-за неправильной обработки…
Компания Renault анонсировала выход нового Kaptur в…
Анна Каменкова рассказала о потере ребёнка на шестом месяце…
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в качестве ведущего шоу «На самом…
«Обидно, что врут»: Карина Мишулина объяснила свой отказ от эксгумации тела…
Из-за коронавируса компании показали свои новинки вне Женевского…
Вин Дизель снимется в сиквеле фильма “Последний охотник на…
Врачи рассказали о пяти главных признаках…
Владимир Жириновский предложил лишить россиян права избирать…
«Очень скучаю»: Лука Затравкин поздравил 65-летнюю Орнеллу Мути с днем…
В Башкирии умер младенец, которого оставили на несколько дней в…
Владимир Путин назвал слова Владимира Зеленского об Освенциме…
В полис ОСАГО разрешено вносить информацию по договору…
Звезда «Дом-2» Захар Саленко посчитал все деньги, которые потратил на «неблагодарную» Яну…
Дэниэл Рэдклифф признался в финансовой…
Участник «Дом-2» Роман Капаклы и его «любовница» Кристина Шейк прошли проверку на…
Мать Маши Малиновской смогла победить…
В Китае Xiaomi в течение месяца будет бесплатно ремонтировать и обслуживать свою…
«Чувствую себя Великим Гэтсби»: Максим Галкин показал свой гостиничный номер в…
Гипермаркетов в России может стать…
Ученые: Морских черепах привлекает опасный пластиковый…
Тамара Синявская рассказала о создании картины о Муслиме Магомаеве и отношениях с…
Просмотреть все новости