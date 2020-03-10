Владимир Жириновский предложил лишить россиян права избирать президента





Владимир Жириновский критически высказался по поводу проведения выборов президента каждые шесть лет. По мнению политика, свои кандидатуры выдвигают многочисленные некомпетентные личности. Альтернативой демократическому избранию лидер ЛДПР называет передачу подобных функций Госсовету. Чиновник считает, что именно конституционный орган должен решать, кто будет главой государства. Свою позицию Жириновский обосновывает тем, что в будущей части правительственного аппарата будут "набирать лучших ученых, депутатов, министров и губернаторов".Либерал-демократ добавил, что после вступления в силу поправок к Конституции в РФ необходимо досрочно избрать нового президента. Оптимальной датой Жириновский называет май 2024 года, когда истекает срок действующего российского лидера.Днями ранее Владимир Путин сообщил о намерении закрепить в Основном законе страны статус Государственного совета. Глава государства говорит, что орган будет согласовывать работу чиновников и политический курс.