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Мать Маши Малиновской смогла победить онкологию

Мать Маши Малиновской победила онкологию, с которой боролась последние несколько лет. Для ухода за родительницей известная модель отказалась от участия в телевизионных проектах.

Не так давно дана Борисова публично обвинила Машу Малиновскую в употреблении запрещенных веществ. Якобы из-за этого модель не появляется на телевидении, но причина скрывалась в необходимости следить за здоровьем матери. Родительница модели несколько лет боролась с раком почек, находясь в Смоленске. Звездная дочь помогала ей нанимать лучших врачей, которые способствовали достижению ремиссии. Теперь ей нужно лишь вовремя проходить повторные обследования и контролировать показатели. В своих интервью Маша Малиновская не раз рассказывала о доверительных отношениях с дочерью. Сейчас они вместе живут в Москве, где мать артистки помогает ей заботиться о восьмилетнем сыне Мироне.

Год назад Маша Малиновская вернулась на “МУЗ-ТВ” в качестве ведущей, а также она принимает активное участие в фотосессиях. Модель не имеет серьезных отношений и находится в поиске, при этом отмечает, что не ищет партнера для секса, поскольку считает неправильным заниматься им без любви.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:04

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