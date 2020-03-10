Мать Маши Малиновской смогла победить онкологию





Не так давно дана Борисова публично обвинила Машу Малиновскую в употреблении запрещенных веществ. Якобы из-за этого модель не появляется на телевидении, но причина скрывалась в необходимости следить за здоровьем матери. Родительница модели несколько лет боролась с раком почек, находясь в Смоленске. Звездная дочь помогала ей нанимать лучших врачей, которые способствовали достижению ремиссии. Теперь ей нужно лишь вовремя проходить повторные обследования и контролировать показатели. В своих интервью Маша Малиновская не раз рассказывала о доверительных отношениях с дочерью. Сейчас они вместе живут в Москве, где мать артистки помогает ей заботиться о восьмилетнем сыне Мироне.Год назад Маша Малиновская вернулась на “МУЗ-ТВ” в качестве ведущей, а также она принимает активное участие в фотосессиях. Модель не имеет серьезных отношений и находится в поиске, при этом отмечает, что не ищет партнера для секса, поскольку считает неправильным заниматься им без любви.