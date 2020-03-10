«Очень скучаю»: Лука Затравкин поздравил 65-летнюю Орнеллу Мути с днем рождения

30-летний сын выдающегося художника Никаса Сафронова сообщил своим поклонникам в Сети о давней дружбе с известной итальянской кинозвездой под псевдонимом Оренелла Мути. По словам Луки Затравкина, он намеревался прилететь в Милан, чтобы лично поздравить именинницу, но из-за вспышки коронавируса, рейс был отменен. Кроме того, подписчики блога узнали о том, что 65-летняя актриса является поклонницей музыкального творчества пианиста и всего несколько месяцев назад присутствовала на его выступлении.В своей публикации Лука Затравкин отметил неповторимую красоту и доброту Оренеллы Мути. По мнению поклонников, итальянская звезда вовсе «не выглядит на свои 65 лет, а максимум на 30». Напоследок пианист пожелал своей подруге всегда оставаться «такой же роскошной и потрясающей».Примечательно, что настоящее имя актрисы - Франческа Романа Ривелли. Однако его почти никто не знает, поскольку кинорежиссёр Дамиано Дамиани «переименовал» звезду еще в 15-летнем возрасте, чтобы избежать путаницы с однофамилицей на съемочной площадке.