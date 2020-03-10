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«Очень скучаю»: Лука Затравкин поздравил 65-летнюю Орнеллу Мути с днем рождения

Российский пианист Лука Затравкин поздравил 65-летнюю Орнеллу Мути с днем рождения. Он опубликовал фотографию с итальянской актрисой в личном блоге Instagram со словами: «Я очень скучаю по тебе».
«Очень скучаю»: Лука Затравкин поздравил 65-летнюю Орнеллу Мути с днем рождения

30-летний сын выдающегося художника Никаса Сафронова сообщил своим поклонникам в Сети о давней дружбе с известной итальянской кинозвездой под псевдонимом Оренелла Мути. По словам Луки Затравкина, он намеревался прилететь в Милан, чтобы лично поздравить именинницу, но из-за вспышки коронавируса, рейс был отменен. Кроме того, подписчики блога узнали о том, что 65-летняя актриса является поклонницей музыкального творчества пианиста и всего несколько месяцев назад присутствовала на его выступлении.

В своей публикации Лука Затравкин отметил неповторимую красоту и доброту Оренеллы Мути. По мнению поклонников, итальянская звезда вовсе «не выглядит на свои 65 лет, а максимум на 30». Напоследок пианист пожелал своей подруге всегда оставаться «такой же роскошной и потрясающей».

Примечательно, что настоящее имя актрисы - Франческа Романа Ривелли. Однако его почти никто не знает, поскольку кинорежиссёр Дамиано Дамиани «переименовал» звезду еще в 15-летнем возрасте, чтобы избежать путаницы с однофамилицей на съемочной площадке.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:22

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