Врачи рассказали о пяти главных признаках остеопороза





В качестве важного фактора выступает возраст человека, поскольку после 50 лет риск развития остеопороза возрастает. Необходимо обратиться к врачу и выяснить, насколько высока возможность пострадать вследствие поражения костей. В некоторых случаях пациентам могут назначить принимать кальций. Необходимо ответственно относиться к некоторым лекарствам, так как недуг может возникнуть из-за инъекционных контрацептивов, стероидов и антидепрессантов. Симптомом заболевания эксперты называют сутулость. После 50 лет важно следить за изменениями в росте, потому что с возрастом позвоночник проседает на 1-1,5 см, а его кривизна говорит о начальной стадии проблем со скелетом.Также не стоит игнорировать появление болевых ощущений в теле, поскольку это может быть сигналом возрастных изменений. Роль последнего главного признака остеопороза у людей играет мышечная слабость, из-за которой наступает затруднение в движении, иногда речь идёт о первых симптомах разрушения костей.