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Владимир Путин назвал слова Владимира Зеленского об Освенциме “чушью”

Владимир Путин прокомментировал высказывания Владимира Зеленского об Освенциме, назвав соответствующие слова “чушью”. Президент Украины недавно сделал заявление, что в освобождении заключенных концлагеря были задействованы лишь украинцы.
Владимир Путин назвал слова Владимира Зеленского об Освенциме “чушью”

В интервью ТАСС в рамках проекта “20 вопросов Владимиру Путину” глава РФ обратил внимание, что слова Зеленского по поводу событий во времен Второй мировой войны — конъюнктура современности. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Путин считает стремления исказить реальную историю “плевком в лицо” тем, кто принимал участие в боевых действиях. По мнению президента, украинцы бояться возразить на подобные заявления лидера страны из-за угрозы преследования. Причинами таких высказываний лидер России считает намерение стать “блогообразным” для Варшавы.

Как известно, Зеленский заявил об участии в освобождении Освенцима исключительно украинских граждан во время мероприятия, посвященного 75-й годовщине данного события.

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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:17

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