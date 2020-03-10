Владимир Путин назвал слова Владимира Зеленского об Освенциме “чушью”





В интервью ТАСС в рамках проекта “20 вопросов Владимиру Путину” глава РФ обратил внимание, что слова Зеленского по поводу событий во времен Второй мировой войны — конъюнктура современности. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Путин считает стремления исказить реальную историю “плевком в лицо” тем, кто принимал участие в боевых действиях. По мнению президента, украинцы бояться возразить на подобные заявления лидера страны из-за угрозы преследования. Причинами таких высказываний лидер России считает намерение стать “блогообразным” для Варшавы.Как известно, Зеленский заявил об участии в освобождении Освенцима исключительно украинских граждан во время мероприятия, посвященного 75-й годовщине данного события.