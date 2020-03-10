В полис ОСАГО разрешено вносить информацию по договору каско





Данные можно добавлять на обратной стороне документа, хотя ранее это были 2 отдельные бумаги. Теперь их разрешается объединять в один договор, но с условием, что сроки действия полисов совпадают. При завершении действия ОСАГО автокаско также потеряет юридическую силу. В то же время последний можно расторгнуть «досрочно» без прекращения действия первого. Как сообщается в Указании Центробанка, в случае досрочного прекращения свидетельства обязательного страхования возврат страхователю доли страховой премии по контракту добровольного страхования осуществляется соответствующей организацией пропорционально сроку страховки.Согласно ОСАГО, производится компенсация ущерба другим участникам дорожного движения, а каско является добровольным страхованием от действий 3-х лиц, то есть угона, ущерба или хищения. В Указании ЦБ не сообщается, как будет выглядеть электронная версия «двойного» документа.