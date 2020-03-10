Дэниэл Рэдклифф признался в финансовой безграмотности





Дэниэл Рэдклифф, исполнивший роль знаменитого волшебника Гарри Поттера в одноименной серии фильмов, недавно был принят за бездомного во время поездки в Нью-Йорк. Британский артист говорит, что когда он сидел с собственной собакой возле магазина в ожидании подруги, к нему подошел незнакомый человек. Последний предложил звезде пять долларов, а после отказа намеревался купить ему кофе за эти деньги. Хотя эту ошибку актер связал с небритостью, более важной причиной он считает свою финансовую безграмотность.Она проявляется в неумении распоряжаться большим количеством денег и славы, о чем ему часто сообщают близкие. К примеру, Рэдклифф часто тратит средства на ненужные вещи, вроде мешковатой одежды. При этом состояние 30-летней знаменитости оценивается в 90 млн фунтов стерлингов, что составляет около 117 млн долларов США. Подобный капитал стал возможен не только благодаря франшизе «Гарри Поттера», но и работе над такими проектами, как «Побег из Претории», «Пушки Акимбо», «Рога», «Абсолютная власть» и «Человек — швейцарский нож».