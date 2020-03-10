Дэниэл Рэдклифф признался в финансовой безграмотности
Дэниэл Рэдклифф рассказал британскому изданию, как его по случайности приняли за человека без определенного места жительства. Подобный случай актер связал со своей финансовой безграмотностью.
Дэниэл Рэдклифф, исполнивший роль знаменитого волшебника Гарри Поттера в одноименной серии фильмов, недавно был принят за бездомного во время поездки в Нью-Йорк. Британский артист говорит, что когда он сидел с собственной собакой возле магазина в ожидании подруги, к нему подошел незнакомый человек. Последний предложил звезде пять долларов, а после отказа намеревался купить ему кофе за эти деньги. Хотя эту ошибку актер связал с небритостью, более важной причиной он считает свою финансовую безграмотность.
Она проявляется в неумении распоряжаться большим количеством денег и славы, о чем ему часто сообщают близкие. К примеру, Рэдклифф часто тратит средства на ненужные вещи, вроде мешковатой одежды. При этом состояние 30-летней знаменитости оценивается в 90 млн фунтов стерлингов, что составляет около 117 млн долларов США. Подобный капитал стал возможен не только благодаря франшизе «Гарри Поттера», но и работе над такими проектами, как «Побег из Претории», «Пушки Акимбо», «Рога», «Абсолютная власть» и «Человек — швейцарский нож».
Дэниэл Рэдклифф, исполнивший роль знаменитого волшебника Гарри Поттера в одноименной серии фильмов, недавно был принят за бездомного во время поездки в Нью-Йорк. Британский артист говорит, что когда он сидел с собственной собакой возле магазина в ожидании подруги, к нему подошел незнакомый человек. Последний предложил звезде пять долларов, а после отказа намеревался купить ему кофе за эти деньги. Хотя эту ошибку актер связал с небритостью, более важной причиной он считает свою финансовую безграмотность.
Она проявляется в неумении распоряжаться большим количеством денег и славы, о чем ему часто сообщают близкие. К примеру, Рэдклифф часто тратит средства на ненужные вещи, вроде мешковатой одежды. При этом состояние 30-летней знаменитости оценивается в 90 млн фунтов стерлингов, что составляет около 117 млн долларов США. Подобный капитал стал возможен не только благодаря франшизе «Гарри Поттера», но и работе над такими проектами, как «Побег из Претории», «Пушки Акимбо», «Рога», «Абсолютная власть» и «Человек — швейцарский нож».