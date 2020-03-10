АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
AnTuTu назвал ТОП-10 недорогих смартфонов с лучшей производительностью в феврале 2020…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Дэниэл Рэдклифф признался в финансовой безграмотности

Дэниэл Рэдклифф рассказал британскому изданию, как его по случайности приняли за человека без определенного места жительства. Подобный случай актер связал со своей финансовой безграмотностью.

Дэниэл Рэдклифф, исполнивший роль знаменитого волшебника Гарри Поттера в одноименной серии фильмов, недавно был принят за бездомного во время поездки в Нью-Йорк. Британский артист говорит, что когда он сидел с собственной собакой возле магазина в ожидании подруги, к нему подошел незнакомый человек. Последний предложил звезде пять долларов, а после отказа намеревался купить ему кофе за эти деньги. Хотя эту ошибку актер связал с небритостью, более важной причиной он считает свою финансовую безграмотность.

Она проявляется в неумении распоряжаться большим количеством денег и славы, о чем ему часто сообщают близкие. К примеру, Рэдклифф часто тратит средства на ненужные вещи, вроде мешковатой одежды. При этом состояние 30-летней знаменитости оценивается в 90 млн фунтов стерлингов, что составляет около 117 млн долларов США. Подобный капитал стал возможен не только благодаря франшизе «Гарри Поттера», но и работе над такими проектами, как «Побег из Претории», «Пушки Акимбо», «Рога», «Абсолютная власть» и «Человек — швейцарский нож».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Путин назвал слова Владимира Зеленского об Освенциме…
В полис ОСАГО разрешено вносить информацию по договору…
Звезда «Дом-2» Захар Саленко посчитал все деньги, которые потратил на «неблагодарную» Яну…
Дэниэл Рэдклифф признался в финансовой…
Участник «Дом-2» Роман Капаклы и его «любовница» Кристина Шейк прошли проверку на…
Мать Маши Малиновской смогла победить…
В Китае Xiaomi в течение месяца будет бесплатно ремонтировать и обслуживать свою…
«Чувствую себя Великим Гэтсби»: Максим Галкин показал свой гостиничный номер в…
Гипермаркетов в России может стать…
Ученые: Морских черепах привлекает опасный пластиковый…
Тамара Синявская рассказала о создании картины о Муслиме Магомаеве и отношениях с…
Microsoft собирается повысить доступность некоторых настроек…
Геймерский смартфон OPPO Find X2 Pro стал новым рекордсменом…
Ученые: Коронавирус заражает людей быстро и…
Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко с мужем отмечает мини-день рождения…
Звезда «Дом-2» Саша Черно озвучила свой…
В возрасте 83-лет скончался звезда “Ликвидации” Владимир…
Xiaomi запустил спутник в открытый космос, оснащенный 108 Мп камерой Mi 10…
В Apple посоветовали клиентам дезинфицировать свои…
На автовыставке в Нью-Йорке дебютирует обновленный минивэн Honda…
С марта ставить новые авто на учет начнут…
«Навсегда»: Панин рассказал о желании переехать из…
Алиана Устиненко, экс-участница проекта «Дом-2»: Как сложилась жизнь девушки после…
Валерий Вайсберг: После обвала рынка нефти ипотеке грозит…
Тарзан раскрыл секреты своего счастливого брака в эфире «Вечернего…
В Сети появился фильм об Эрмитаже, снятый на iPhone 11 Pro…
Алена Водонаева назвала тех, кому выгодно падение…
Музыкальный фестиваль Coachella отменили из-за вспышки…
Просмотреть все новости