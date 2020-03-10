Звезда «Дом-2» Екатерина Колисниченко с мужем отмечает мини-день рождения сына

Немного больше, чем полгода назад звезда проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко впервые стала мамой. Позже она сообщила, что отцом ребенка является ее муж Алексей Солодовников.К записи, где Екатерина сообщает о небольшом торжестве в ее семье, она также дает ссылку на страницу супруга. Известно, что Алексею 30 лет, он занимается спортом. По его словам, семья - самое ценное, что есть в его жизни. Однако его страница в Сети большей степени все-таки посвящена бизнесу.Под этой публикацией пользователи соцсетей тут же принялись поздравлять молодых родителей. В основном желали, чтобы ребенок был здоровым. Кроме того, некоторые сказали, что малыш просто замечательный. Пост уже собрал более 30-ти тысяч лайков.Стоит отметить, что за Алексея Солодовникова звезда проекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко вышла замуж практически сразу после развода с первым мужем.