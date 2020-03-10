Звезда «Дом-2» Саша Черно озвучила свой вес





Одна из участниц, которую больше всего обсуждают зрители телестройки, Александра Чернявская, появилась на проекте три года назад. Она смогла покорить сердца остальных участников телепроекта появившись в необычном образе и исполнив зажигательный танец.Когда девушка пришла на проект, она весила 130 кг, поэтому участники неправильно оценили возраст новенькой. Всё то время, что Саша провела на телешоу, она пытается худеть, но это ей не удаётся. Каждый потерянный килограмм быстро возвращается обратно и прихватывает ещё пару. Злопыхатели Черно пишут в комментариях, что за время, проведенное на телепроекте, девушка увеличилась в два раза.Вес в 140 кг не помешал Александре выйти замуж за Иосифа Оганесяна и забеременеть.Во время беременности Саша начала стремительно терять вес. Сейчас, находясь на четвёртом месяце, она уже скинула 15 килограмм.Девушка уверена, что недостаток минералов и витаминов для ребенка, о котором предупреждают врачи, она сумеет компенсировать специальными добавками.